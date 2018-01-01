Лучшие в мире фейерверки новогодней ночи собрали на видео в YouTube

Британская газета The Guardian собрала видео новогодних фейерверков из крупнейших городов мира. В кадре присутствуют роскошные шоу из Лондона с колесом обозрения London Eye, Парижа — с Триумфальной аркой, Берлина с Бранденбургскими воротами, Москвы с Кремлем, гавани Виктории в Гонконге, небоскреба в Тайбэе, видов Пхеньяна, гаваней Сиднея и Окленда и, конечно, Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Создатели ролика особо подчеркивают: несмотря на то что Биг-Бен находится на реконструкции, специально ради свыше 100 тысяч собравшихся на берегах Темзы часы временно запустили, чтобы люди услышали их бой.