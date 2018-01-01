Петербург получил на Новый год логотип

В новогоднюю ночь был объявлен победитель конкурса на создание логотипа к 315-летию со дня основания Санкт-Петербурга. Об этом сообщает комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

В новом логотипе нашлось место таким знаковым символам города, как Исаакиевский собор, Ростральные колонны, памятник Пушкину и даже зайчик с Кронверкского пролива. Они выполнены схематично, с помощью геометрических фигур, и в тех цветах, которые автор — Анна Колесниченко — сочла более близкими Петербургу.

«Я старалась не использовать красные цвета, потому что все же они совсем не наши, – прокомментировала она свой выбор. – Наши цвета – это оттенки синего, приятный зеленый, желтый, как символ радушия и гостеприимства».

Новый логотип будут использовать в период празднования дня рождения города, в том числе на печатной и в рекламной продукции. Основные торжества по случаю 315-летия города пройдут с 20 по 27 мая 2018 года.

Конкурс на создание логотипа проходил с 27 октября до 20 ноября (сроки подачи заявок). Всего поступило 208 работ от 177 участников. В жюри вошли представители городской администрации, искусствоведы и краеведы, руководители учреждений культуры. Из шорт-листа, в который вошли десять композиций, лучший логотип выбирали горожане путем онлайн-голосования на сайте Смольного.