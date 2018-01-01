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01.01.2018 14:32

В России заработала система Tax Free

Система Tax Free с 1 января начала официально функционировать в России. При выезде из страны жители иностранных государств (за исключением стран Таможенного союза) могут вернуть себе налог на добавленную стоимость. Речь идет о 18 процентах при совершении покупки дороже 10 тысяч рублей.

Новшество, введенное в преддверии чемпионата мира по футболу, на который ожидается большое количество иностранных гостей, призвано поддержать ретейлеров. Однако пока оно работает не в полном режиме, а лишь по временному порядку оформления: часть норм закона вступит в силу только с 1 октября. При этом подакцизные товары не попадают под tax free -  среди них алкоголь, сигареты и топливо.

О сложностях введения системы в России и о том, какие магазины в Петербурге будут работать по ней, уже писала «Фонтанка».

 

 


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