Ниагарский водопад превратился в ледяной замок Снежной королевы

Температура от -9 до -17 градусов Цельсия подарила туристам в США и Канаде незабываемое зрелище: одно из чудес света — Ниагарский водопад — покрылось льдом. Путешественники, специально приезжающие посмотреть на редкое явление, говорят, что у них захватывает дух от этого великолепия природы.

От мороза замерзли не только боковые тонкие струйки водопада, но и окружающие деревья, на которые попадали его брызги. При этом основной каскад полностью не замерзает, спадая в плотное облако тумана.

Ниагарский водопад — комплекс водопадов на границе США и Канады — самый мощный в Северной Америке. Высота водопадов составляет 53 метра, ширина с американской части — 323 метра, с канадской — 792, объем падающей воды — свыше 5700 кубометров в секунду.

Полностью замерзал Ниагарский водопад лишь единожды в истории — 29 марта 1848 года. Хотя частичные замерзания были раньше зафиксированы в 1885, 1902, 1906, 1911, 1932, 1936 и 2014 годах.