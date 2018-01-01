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01.01.2018 14:55

Ниагарский водопад превратился в ледяной замок Снежной королевы

Ниагарский водопад превратился в ледяной замок Снежной королевы
Фото flickr.com/Christian Collins

Температура от -9 до -17 градусов Цельсия подарила туристам в США и Канаде незабываемое зрелище: одно из чудес света — Ниагарский водопад — покрылось льдом. Путешественники, специально приезжающие посмотреть на редкое явление, говорят, что у них захватывает дух от этого великолепия природы.

От мороза замерзли не только боковые тонкие струйки водопада, но и окружающие деревья, на которые попадали его брызги. При этом основной каскад полностью не замерзает, спадая в плотное облако тумана.

Ниагарский водопад — комплекс водопадов на границе США и Канады — самый мощный в Северной Америке. Высота водопадов составляет 53 метра, ширина с американской части — 323 метра, с канадской — 792, объем падающей воды — свыше 5700 кубометров в секунду.

Полностью замерзал Ниагарский водопад лишь единожды в истории — 29 марта 1848 года. Хотя частичные замерзания были раньше зафиксированы в 1885, 1902, 1906, 1911, 1932, 1936 и 2014 годах.

 
 

Throwback to Will Gadd ice climbing Niagara falls! @torontoattraction from Redbull

Публикация от TorontoAttraction | Influencer (@torontoattraction)


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29 декабря 2017 года, Москва. — В новогоднюю ночь на восемнадцати рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2018 года
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Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространяет ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.
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28.12.2017 11:57
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