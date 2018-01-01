Петербуржец увлекся шопингом и на сутки потерял Escalade

Предновогодняя суета заставила жителя Петербурга подумать недоброе: мужчина заявил в полицию об угоне.

Как стало известно 1 января, владелец Cadillac Escalade 30-го числа пошел по магазинам в доме 3 по улице Коллонтай. Побродив несколько часов по торговому центру, он вернулся на стоянку и не нашел автомобиль. Естественно, в полицию поступило заявление об угоне. Сутки спустя, 31 декабря, оказалось, что ничего плохого не произошло: внедорожник мирно ждал хозяина на парковке.

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