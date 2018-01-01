Взрыв под Турином: четверо ранены, найдено еще 12 бомб

Самодельная бомба взорвалась в пригородах итальянского города Турина в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает агентство ANSA. В результате пострадали четыре человека: двое итальянцев — 61 года и 83 лет, 17-летний марокканец и его 45-летняя землячка.

Также нанесен ущерб имуществу: повреждены четыре автомобиля и вылетели стекла в 30 зданиях, что привело к ранениям осколками стекла прохожих.

Взрыв произошел сразу после полуночи. Прибывшая на место военная полиция обнаружила еще 12 самодельных бомб.