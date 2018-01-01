Новогодний беспорядок в Петербурге устранили за три часа

Уборка мусора на главных праздничных площадках Петербурга закончилась к семи утра 1 января.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по благоустройству, за три часа коммунальщики навели чистоту на Стрелке Васильевского острова, Невском проспекте, Дворцовой площади. С праздничных мест гуляний вывезли 154 кубометра мусора. Устраняли последствия новогоднего разгула 166 дворников и 206 спецмашин.

Первый день нового года в Петербурге начался с небольшого снегопада. На уборку дорог вышло 590 спецмашин, дороги будут чистить также 870 дворников.

Дорожные предприятия продолжат работать в особом режиме до конца рождественских каникул. На случай нештатных ситуаций круглосуточно дежурят 10 аварийных бригад.