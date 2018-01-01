Земляне увидят вторую часть «суперлунной трилогии»

В ночь на 2 января жители Земли — по крайней мере, те из них, над кем небо не затянуто облаками, — смогут наблюдать суперлуние. Это астрономическое явление, которое выражается в совпадении полнолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли, что позволяет разглядеть Луну поближе и сделать красивые фотоснимки.

Всего, как сообщает сайт американского космического агентства NASA, этой зимой можно наблюдать целую суперлунную трилогию: первая ее часть была доступна для наблюдения 3 декабря, вторая — 1 января, а третья ждет 31 января. Суперлуние позволяет увидеть Луну на 14% крупнее и на 30% ярче по сравнению тем моментом, когда спутник Земли находится на наибольшем отдалении от нашей планеты.

И это далеко не единственное космическое «шоу», которое смогут увидеть земляне в ближайшее время. Как сообщает Московский планетарий, 3 января Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит наблюдать самый крупный солнечный диск в году, а в ночь на 4 января мы сможем увидеть новогодний звездопад – в пик активности метеорного потока Квадрантиды на небе можно будет разглядеть до 120 метеоров в час.