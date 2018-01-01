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01.01.2018 13:33

В России выросли акцизы на бензин

С нового года в России вступил закон, повышающий акцизы на бензин класса 5 (Евро 5 – самый экологически чистый стандарт) и дизельное топливо. Соответствующий законопроект приняла Госдума в середине ноября.

Цена литра топлива с 1 января возрастает на 50 копеек, еще раз такое же повышение пройдет 1 июля. Рост стоимости заложен и на будущие годы — 2019-й и 2020-й. По словам министра финансов Антона Силуанова, это позволит выручить дополнительные средства на строительство автодорог в Крыму, Калининграде и на Дальнем Востоке.

Впрочем, как подчеркивают эксперты, рост цен скажется не только на автомобилистах, но и на всех потребителях, потому что продукты и другие товары доставляются тем же автотранспортом.

 


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Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 10/1, 10/2, 10/3 в квартале «Лондон» микрорайона комфорт-класса «Семь столиц» в Кудрово. Дома состоят из нескольких секций высотой от 12 до 25 этажей. Общая жилая площадь новых корпусов – более 58,7 тыс. кв. м.
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