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01.01.2018 13:19

1500 автомобилей уничтожил огонь на парковке в Ливерпуле

Порядка полутора тысяч автомобилей было уничтожено вечером 31 декабря в ходе пожара на парковке ливерпульской ECHO Arena, на которой должно было пройти конное шоу.

Как сообщает The Guardian, в результате инцидента никто не пострадал, однако шоу было отменено, и потребовалось эвакуировать 80 лошадей. Посетить шоу планировали 4 тысячи человек — машины многих из зрителей, уже прибывших к месту мероприятия, как раз и сгорели на стоянке.

Свидетели происшествия описывают, как на двух или трех этажах зданий парковки раздавались звуки взрывов и наружу вырывались языки пламени. Мэр города Джо Андерсен отреагировал на ЧП в своем твиттере, написав, что хозяевам сгоревших машин будет предоставлен транспорт до дома или временного размещения.

Вызов поступил в 16.42, пожарные прибыли на место спустя 8 минут, однако остановить пожар, перекидывавшийся с одной машины на соседние, оказалось невозможным. Жители ближайших квартир были эвакуированы, движение транспорта вокруг ограничено.

 

 


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С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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