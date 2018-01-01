В Южно-Сахалинске заменят сгоревшую в новогоднюю ночь ель на новую

Несмотря на то что Новый год в Южно-Сахалинске, как и во всем мире, уже отпраздновали, местные чиновники приняли решение установить в городе новую центральную городскую ель. Об этом сообщает сайт администрации города.

12-метровое искусственное дерево, изначально приобретенное для городского парка, смонтируют в течение суток. Таким образом, православное Рождество жители столицы Сахалина отметят при полном параде.

Напомним, 25-метровая искусственная ель загорелась на площади Ленина в новогоднюю ночь – по одной из версий, из-за запуска пиротехники.