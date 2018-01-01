Минфин упразднил Резервный фонд России

С 1 января Резервный фонд России присоединяется к Фонду национального состояния. В Министерстве финансов комментируют, что это было сделано для оптимизации управления. При этом в конце декабря глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что в 2017 году Резервный фонд будет полностью исчерпан.

Разделение фондов было введено в 2008 году, ранее у государства существовал единый Стабилизационный фонд, в который направлялись все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.

По данным Business FM, на 1 декабря 2017-го в Резервном фонде находилось около триллиона рублей, что составляло чуть более одного процента ВВП страны, а в Фонде национального благосостояния — немногим более четырех процентов.

Для сравнения: СМИ приводит данные за 2014 год: тогда в Резервном фонде страны числилось больше 4 триллионов рублей (сумма в Фонде национального благосостояния была примерно той же).

О грядущем объединении фондов стало известно еще летом 2017 года, когда Антон Силуанов предложил сделать это. А тот, что образуется в итоге, использовать для инвестирования. Против слияния выступала Счетная палата.