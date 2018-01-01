В автобусе на Невском у пожилого датчанина вытащили кошелёк с деньгами

Кошелька с деньгами и восьмого айфона лишился 68-летний датчанин, приехавший в Петербург на новогодние праздники.

Как стало известно «Фонтанке», около часа дня 31 декабря двое неизвестных в автобусе № 27, следовавшем по Невскому проспекту, на глазах у пассажиров похитили у пожилого иностранца складной кошелёк.

Турист из Дании с помощью гида-переводчика обратился с заявлением в полицию, где рассказал, что вместе с украденным кошельком преступникам достались четыре банковские карты, 35 тысяч рублей, тысяча евро и восьмой iPhone.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, по факту проводится проверка.