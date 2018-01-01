Трое с пистолетом затарились к новогоднему застолью на юго-западе Петербурга

За два часа до боя курантов неизвестные совершили налёт на алкомаркет в Красносельском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», около десяти вечера 31 декабря преступники ворвались в магазин «Ароматный мир» на Ленинском проспекте в первом корпусе 93-го дома. Свои лица они предусмотрительно скрыли масками.

Угрожая продавцу пистолетом, налётчики забрали выручку из кассы – 13 тысяч рублей. Затем прихватили к новогоднему столу алкоголя и покинули помещение.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полиция ведет розыск налетчиков.