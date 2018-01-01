После речи президента во Владивостоке произошел «конец света»

Всего одного пиротехнического устройства хватило восточному форпосту страны для того, чтобы значительная часть города, в том числе жители нескольких зданий на главной улице — Светланской — встречали Новый год без света. Часть жилых массивов Владивостока оказалась без электричества после того, как одна веселая компания запустила петарду под линией электропередачи.

Свет погас в результате короткого замыкания сразу после новогоднего поздравления президента с телеэкранов. Этот момент попал на любительское видео, которое уже выложено в интернет.

На восстановление подачи электроэнергии ушло несколько часов.

Напомним, Владивосток — не единственный город России, где наступление Нового года сопровождалось происшествием: так, в Южно-Сахалинске сгорела главная новогодняя ель.