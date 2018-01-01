Станцию метро «Проспект Большевиков» закрыли после обещания взрыва

Проверка станции метро «Проспект Большевиков» в Петербурге была связана с женским звонком о заминировании. Телефонная террористка хотела вызволить знакомого из психбольницы.

Как стало известно «Фонтанке» 1 января, накануне в службу «112» позвонила с сотового телефона женщина, представилась и выдвинула требование – отпустить из психиатрической больницы Николая Чудотворца ее знакомого. В противном случае она взорвет «Проспект Большевиков».

Станцию закрывали на час, метрополитен объяснял мероприятия проверкой бесхозного предмета.

После звонка женщины возбудили уголовное дело по 207-й статье УК за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Еще один звонок о заминировании в канун Нового года поступал в ТРК «Жемчужная плаза». Посетителей эвакуировать не стали.