Герои «Иронии судьбы» спели новогоднюю песню про Москву - Ленинград и крабовый салат

Популярный YouTube-блогер Enjoykin смонтировал музыкальный клип из фраз героев самого новогоднего фильма страны «Ирония судьбы, или С легким паром!». Незадачливый Женя Лукашин, его невеста Галя и новая любовь Надежда «поют» про «Москву – Ленинград, Новый год, из крабов салат».

Новогодний ролик с названием «Москва – Ленинград», выложенный в полночь 31 декабря по Москве, уже собрал около полумиллиона просмотров.

Enjoykin стал известен в интернет-среде именно благодаря перемонтированию известных роликов и фильмов в музыкальные видеоклипы в жанрах дабстеп и евродэнс. Первое его видео было выложено еще в 2012 году, но наибольшей популярности блогер достиг после выпуска клипа Nyash-Myash с отрывками из выступлений экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской и клипа «Ламповая Няша», посвященного стримеру Карине, — последний клип набрал около 45 миллионов просмотров.