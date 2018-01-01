Читатели: На Светлановском салют зажег квартиру

Квартирный пожар отвлек от новогоднего торжества жителей Калининского района Петербурга. Запущенный салют угодил в балкон на пятом этаже.

Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, в ночь на 1 января во дворе 77-го дома на Светлановском проспекте местные жильцы устроили светошумовое представление. С земли пускали фейерверки.

«Один снаряд попал в балкон на пятом этаже, случилось возгорание. Пожар локализован жителями квартиры и соседями с шестого этажа. Ужасно пахнет гарью», – добавили читатели.

В ГУ МЧС Петербурга нашему корреспонденту сказали, что заявка со Светлановского проспекта не поступала.

Еще один балкон подвергся испытанию огнем на Театральной улице в Красносельском районе. Информация о пожаре поступила в 0.51, рассказали в ГУ МЧС. На балконе однокомнатной квартиры горела обстановка. В 2.15 возгорание потушили.