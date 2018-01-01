Кадыров в Телеграме вызвал «солидного друга» сразиться в снежки

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выложил в новогоднюю ночь в своем канале в Телеграме новогоднее поздравление в стихотворной форме. Как предварительно уточнил политик, тем самым он выполнил свое обещание перед читателями.

«Если помните, я дал обещание прочитать на Новый год стих для вас и сейчас постараюсь выполнить данное обещание, – сказал он. – Слушайте и не говорите, что вы не слышали».

Образное стихотворение рисует идиллическую картинку зимнего утра, в котором «на пушистом льду» резвится конь, а лирический герой приглашает неведомого «солидного друга» сразиться в снежки — и не злиться, если в него попадут. Однако тут же говорится, что обиды должны остаться «в этом же году», как и грусть.

«В лес пойду за синей елкой — там не пропаду, – заверяет Рамзан Кадыров, завершая свое выступление словами: – Аллаху Акбар, с Новым годом, с новым счастьем!»

Напомним, ранее страницы Рамзана Кадырова в Фейсбуке и Инстаграме были заблокированы в связи с введением санкций США в отношении него. Глава Чечни заявил, что не намерен возвращаться в эти социальные сети.