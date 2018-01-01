Алкогольным энергетикам показали красный свет

Запрет на продажу алкогольных энергетиков вступил в силу в России с 1 января.

Как уточняет информагентство Regnum, к таким напиткам относятся жидкости с содержанием этилового спирта менее 15% и тонизирующими веществами.

Новые нормы закреплены в Федеральном законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Для Петербурга, впрочем, ничего не изменится: Законодательное собрание города приняло аналогичный документ еще в 2014 году. Запрет на энергетики был введен в 2015 году и в Москве, а до этого — в ряде других регионов России.

При этом производство на экспорт алкогольных энергетиков по-прежнему разрешено. Речь идет только о внутреннем рынке.