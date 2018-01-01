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01.01.2018 10:31

Зимняя сказка в Петербурге продлится недолго

Выпавший ночью 1 января в Петербурге снег недолго будет радовать горожан: к вечеру он сменится дождем.

Как сообщает Северо-Западный Гидромет, снег будет идти в Северной столице только утром и днем, во второй половине дня в городе на Неве ожидается дождь. Сильного ветра не будет. Температура воздуха днем 0...+2 градуса. Из-за обильных осадков обстановка на дорогах будет сложной.

Завтра, 2 января, синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Столбик термометра днем поднимется до 3 градусов тепла.

 


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29 декабря 2017 года, Москва. — В новогоднюю ночь на восемнадцати рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2018 года
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