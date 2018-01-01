Северная Корея примет участие в Олимпиаде в Южной

Глава КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к нации сообщил о том, что сборная его страны примет участие в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском городе Пхенчан.

«Мы намереваемся отправить нашу команду», – приводит его слова 1 января "Газета.ру".

Кроме того, в новогодней речи лидера КНДР прозвучали слова о необходимости улучшения отношений с Южной Кореей.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что КНДР примет участие в Олимпийских играх. Также о своем желании увидеть северокорейских спортсменов заявили в министерстве объединения Южной Кореи — подчеркнув, что окончательное положительное решение позволит странам обсудить вопросы проведения мирной Олимпиады.

Официальный срок подачи заявления на участие в Олимпиаде КНДР уже пропустила, но по факту еще имеет возможность отправить своих спортсменов.