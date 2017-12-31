«Площадь Восстания-2» проверили за 40 минут

Ровно 40 минут ушло у сотрудников метрополитена на то, чтобы убедиться в безопасности предмета, оставленного на станции «Площадь Восстания-2».

Как сообщает 31 декабря пресс-служба петербургской подземки, закрытая в 21.22 станция открыта для пассажиров в 22.02.

В 19.23, напомним, была закрыта конечная станция фиолетовой ветки «Международная». Проверка бесхозного предмета идет уже почти три часа.