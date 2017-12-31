«Площадь Восстания-2» проверили за 40 минут
Ровно 40 минут ушло у сотрудников метрополитена на то, чтобы убедиться в безопасности предмета, оставленного на станции «Площадь Восстания-2».
Как сообщает 31 декабря пресс-служба петербургской подземки, закрытая в 21.22 станция открыта для пассажиров в 22.02.
В 19.23, напомним, была закрыта конечная станция фиолетовой ветки «Международная». Проверка бесхозного предмета идет уже почти три часа.
© Фонтанка.Ру
Справка:
Петербургский метрополитен будет работать без перерыва в ночь на 1 января. Будут закрыты только ряд станций: вестибюли № 1 «Проспекта Ветеранов», «Девяткино», «Московской»; вестибюли № 2 «Ленинского проспекта», «Площади Ленина», «Невского проспекта»; также будут закрыты вестибюли станций «Технологический институт – 1», «Площадь Александра Невского – 2», «Достоевская» и «Спасская». При этом в метро уточняют, что с 2 часов ночи до 4.30 утра не будут продавать проездные на основе бесконтактных карт, только жетоны. Пройти через турникеты можно будет и по проездному, и по жетонам.