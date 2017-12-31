«Площадь Восстания-2» закрыта, «Международную» продолжают проверять

Две станции метро, «Площадь Восстания-2» и «Международная», из-за бесхозных предметов закрыты вечером 31 декабря в Петербурге.

Как сообщили «Фонтанке» в метро, с 21.22 перестали пускать пассажиров в вестибюль станции «Площадь Восстания-2». Степень опасности забытых вещей проверяют специалисты.

Уже больше двух часов закрыта на проверку конечная станция фиолетовой ветки «Международная».

С 21.13 на полчаса был закрыт доступ к станции «Пушкинская».