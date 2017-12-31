«Площадь Восстания-2» закрыта, «Международную» продолжают проверять
Две станции метро, «Площадь Восстания-2» и «Международная», из-за бесхозных предметов закрыты вечером 31 декабря в Петербурге.
Как сообщили «Фонтанке» в метро, с 21.22 перестали пускать пассажиров в вестибюль станции «Площадь Восстания-2». Степень опасности забытых вещей проверяют специалисты.
Уже больше двух часов закрыта на проверку конечная станция фиолетовой ветки «Международная».
С 21.13 на полчаса был закрыт доступ к станции «Пушкинская».
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Справка:
Петербургский метрополитен будет работать без перерыва в ночь на 1 января. Будут закрыты только ряд станций: вестибюли № 1 «Проспекта Ветеранов», «Девяткино», «Московской»; вестибюли № 2 «Ленинского проспекта», «Площади Ленина», «Невского проспекта»; также будут закрыты вестибюли станций «Технологический институт – 1», «Площадь Александра Невского – 2», «Достоевская» и «Спасская». При этом в метро уточняют, что с 2 часов ночи до 4.30 утра не будут продавать проездные на основе бесконтактных карт, только жетоны. Пройти через турникеты можно будет и по проездному, и по жетонам.