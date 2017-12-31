Полторы тысячи квадратов складов в Подольске тушат пожарные
Склад со стройматериалами и пластиком загорелся в Подольске на Домодедовском шоссе 31 декабря. Пожару присвоен второй ранг опасности.
Как сообщает управление МЧС Московской области, около 15:45 на открытой площадке склада загорелись пластиковые брикеты. В течение часа огонь охватил территорию площадью 1500 квадратных метров.
К 18:30 удалось локализовать огонь. К тушению пожара привлечено 26 единиц техники. Пострадавших в результате инцидента нет.