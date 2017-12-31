Из-за протестов в стране меджлис Ирана начнет новый год с экстренного заседания

Меджлис Ирана 1 января соберется на экстренное заседание, чтобы обсудить внезапно охватившие страну акции протеста. Об этом 31 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Камаля Дехкан Фирузабади.

«Большие протесты в Иране, – в своем Твиттере прокомментировал ситуацию в Иране президент США Дональд Трамп. – В конце концов, люди начинают понимать, что их деньги воруют и спускают на террористическую деятельность. Похоже, что они больше не намерены это терпеть. США пристально следят за нарушениями прав человека!»

Протесты в Иране начались 28 декабря. Во втором по численности населения городе Ирана Мешхеде из-за роста цен люди вышли на улицы. Заместитель губернатора иранской провинции Лурестан Хабиболла Ходжастепур сообщил, что 30 декабря во время аналогичного протеста в городе Доруд погибли два человека. Утром 31 декабря мессенджер Telegram заблокировал канал amadnews, на который было подписано 1,4 млн человек. Власти страны обратились к Павлу Дурову с просьбой заблокировать канал за публичные призывы к насилию. Позже власти страны полностью заблокировали доступ к Instagram и Telegram. Люди выходят на несанкционированные антиправительственные демонстрации в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште.