Под возгласы «Раз, два, три!!!» в Южно-Сахалинске сгорела главная елка

В новогоднюю ночь в шестом по величине городе на Дальнем Востоке загорелась главная героиня праздника. Огненный столп на центральной площади не смутил южносахалинцев, они продолжили танцевать.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в ночь на 1 января на площади Ленина в Южно-Сахалинске загорелась новогодняя ёлка. Огонь быстро охватил новогоднее дерево, уже через несколько минут оно превратилось в столб пламени.

Пожару не удалось сбить с толку горожан, которые с любопытством снимали происходящее на видео, а ведущий праздничного шоу призывал не паниковать и не расходиться.

«Ничего страшного, мы встретили Новый год, – жизнерадостно вопил со сцены конферансье. – Раз, два, три!!! Больше шума! Мы продолжаем танцевать под любимые хиты».

К площади Ленина стянулись пожарные расчёты, но сотрудники МЧС не сразу смогли пробраться к горящей ёлке из-за окруживших её наблюдателей. Информации о пострадавших не поступало.