Обвиняемый в подрыве «Перекрестка» арестован
Лукьяненко арестован до 28 февраля. Ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта. «Фигурант против ареста не возражал. Вину во вменяемых деяниях признал. На учете в ПНД не состоит. Заболеваний, препятствующих заключению под стражу не имеет», — рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Сразу после того, как судья объявил о своем решении, не возражавший аресту Лукьяненко заявил, что будет обжаловать избрание меры пресечения.
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Справка:
Взрыв в «Перекрестке» изначально был квалифицирован по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». На следующий день Владимир Путин заявил, что в Петербурге совершен теракт. 31 декабря СК согласился с президентом.
29 декабря ответственность за «Перекресток» взяла на себя запрещенная в России и признанная террористической организация «Исламское государство», а 30-го числа был задержан Лукьяненко. По версии следствия, он организовал и исполнил подрыв супермаркета в одиночку. Ранее «Фонтанка» сообщала, что расследованию помогли обнаруженные во взорванном магазине флешки. Подрывом, по предварительным данным, Лукьяненко хотел донести до масс информацию о школе «Дэир», с педагогами которой у него не сложились отношения. Взрыв на Кондратьевском проспекте произошел 27 декабря. Пострадали восемнадцать человек, восемь остаются в больницах.