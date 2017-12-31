Обвиняемый в подрыве «Перекрестка» арестован

Суд заключил под стражу Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в закладке взрывного устройства в камеру хранения магазина «Перекрёсток» в Петербурге. Соответствующее решение вынесено Калининским районным судом 31 декабря.

Лукьяненко арестован до 28 февраля. Ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта. «Фигурант против ареста не возражал. Вину во вменяемых деяниях признал. На учете в ПНД не состоит. Заболеваний, препятствующих заключению под стражу не имеет», — рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Сразу после того, как судья объявил о своем решении, не возражавший аресту Лукьяненко заявил, что будет обжаловать избрание меры пресечения.