Ученые нашли способ, как похудеть без диет и спорта

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали способ потерять до 30 процентов веса, не утруждая себя правильным питанием и физическими упражнениями. Исследование опубликовано в журнале Small Methods 31 декабря.

Как говорится в отчете, специалисты создали особый пластырь с многочисленными микроиглами, каждая из которых тоньше человеческого волоса. В них содержится препарат, превращающий энергосберегающий белый жир в энергосжигающий бурый. Испытания на мышах показали, что потеря веса начинается на пятый день ношения пластыря, также у подопытных снизился холестерин в крови.

О перспективах исследований и возможности применения пластыря людьми не сообщается.