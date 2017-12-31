Взрыв в «Перекрестке» признали терактом

Следствие теперь тоже считает подрыв «Перекрестка» в Петербурге террористическим актом. Обвинение предполагаемому исполнителю предъявлено.

Как сообщает 31 декабря Следственный комитет, обвиняемый, по официальной версии, умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Недалеко от места взрыва он также спрятал две флешки с информацией о причинах и фотографиями бомбы.

«Исследования, в том числе генетические, подтверждают причастность обвиняемого к изготовлению устройства и наполнению и флешек», – добавили в СК.

Мотивом преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал, уверяет ведомство со ссылкой на показания, данные при допросе.

По данным «Фонтанки», задержан и обвинен в теракте 35-летний Дмитрий Лукьяненко. Ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит степень его вменяемости.

«Экспертиза предусматривает исследование психического состояния не только в момент преступления, но и за продолжительный период», – говорится в заявлении СК.

Взрыв в «Перекрестке» 27 декабря по горячим следам квалифицирован по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». На следующий день Владимир Путин заявил, что в Петербурге совершен теракт. СК взял паузу до 31-го.

Ответственность за подрыв «Перекрестка» взяла на себя запрещенная в России и признанная террористической организация «Исламское государство». Пострадали восемнадцать человек, восемь остаются в больницах.