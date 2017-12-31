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31.12.2017 15:55

Путин повысил зарплату Бастрыкину и Чайке

На 4% вырастут зарплаты председателя Следственного комитета России и генерального прокурора в новом году. Соответствующие указы президента Владимира Путина опубликованы на официальном сайте правовой информации 31 декабря.

Согласно документам, денежное вознаграждение будет увеличено с 1 января 2018 года в 1,04 раза, или на 4%.

За 2016 год глава Следственного комитета Александр Бастрыкин задекларировал доход в размере 7,9 млн рублей, а генеральный прокурор России Юрий Чайка — 9,2 млн рублей.


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ПАО «Банк «Санкт-Петербург
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