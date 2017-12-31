Владимир Путин: Пришло время сказать, простить, признаться

В Петропавловске-Камчатском начали отмечать Новый, 2018 год. За 5 минут до полуночи жителей самого восточного города России поздравил президент Владимир Путин.

В обращении глава государства апеллировал к чувствам патриотизма и любви к близким, а также поблагодарил россиян «за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты».

«Пришло время сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием. Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас», – завершил обращение к гражданам президент.

После Петропавловска-Камчатского президент поздравит с Новым годом жителей восточных районов Якутской области и Северо-Курильского района Сахалинской области. Там последний удар курантов прозвучит на 8 часов раньше, чем в столице.

Затем шампанское откроют жители центральной части Якутии, а также Приморского края, Хабаровского края, Магаданской области, Еврейской автономной области и западной части Сахалинской области.