В Берлине определили места, где женщинам будет безопасно в новогоднюю ночь

У Бранденбургских ворот в Берлине в новогоднюю ночь оборудуют «зоны женской безопасности», сообщает 31 декабря Der Tagesspiegel. По данным издания, в специальных центрах будут работать психологи и другие специалисты, обученные для помощи женщинам, пострадавшим от сексуальных домогательств или приставаний.

Такие меры безопасности приняты для того, чтобы избежать повторения событий, когда перед новым, 2016 годом выходцы из Северной Африки и арабских стран нападали на женщин в Кельне и других немецких городах.

Нововведение 2017 года пришлось по вкусу не всем. Так, полицейский профсоюз Германии трактовал появление «безопасных центров для женщин» констатацией факта, что в остальных местах опасно. По словам главы профсоюза Райнера Вендта, автор идеи женских зон безопасности «не понимает политическую ситуацию в стране», а женщина должна быть в безопасности в любом месте.