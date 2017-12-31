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Общество
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31.12.2017 15:28

В Берлине определили места, где женщинам будет безопасно в новогоднюю ночь

У Бранденбургских ворот в Берлине в новогоднюю ночь оборудуют «зоны женской безопасности», сообщает 31 декабря Der Tagesspiegel. По данным издания, в специальных центрах будут работать психологи и другие специалисты, обученные для помощи женщинам, пострадавшим от сексуальных домогательств или приставаний.

Такие меры безопасности приняты для того, чтобы избежать повторения событий, когда перед новым, 2016 годом выходцы из Северной Африки и арабских стран нападали на женщин в Кельне и других немецких городах.

Нововведение 2017 года пришлось по вкусу не всем. Так, полицейский профсоюз Германии трактовал появление «безопасных центров для женщин» констатацией факта, что в остальных местах опасно. По словам главы профсоюза Райнера Вендта, автор идеи женских зон безопасности «не понимает политическую ситуацию в стране», а женщина должна быть в безопасности в любом месте.


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31.12.2017 10:00
С Новым годом петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»
Генеральный директор компании Вячеслав Заренков поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом и Рождеством
Фото предоставлено Royal Thai
29.12.2017 13:36
Royal Thai дарит подарки тем, кто дарит подарки
В предновогодней суете и спринтерских забегах по магазинам мы готовим так много сюрпризов для близких, забывая о подарке для себя. Royal Thai исправляет эту несправедливость.
ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»
29.12.2017 13:20
Seven Suns Development вывела на рынок 11 корпус ЖК «Светлый мир «Я-Романтик…»
Seven Suns Development открыла продажи квартир и апартаментов в новом – 11-м корпусе квартала «Светлый мир «Я-Романтик…» на Васильевском острове.
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29.12.2017 11:05
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Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространяет ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.
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Красивые и уложенные волосы – важная составляющая имиджа каждой женщины. Для этого необязательно ходить к профессионалам – современные приборы для укладки волос позволяют сделать стильную и аккуратную прическу в домашних условиях
https://modoza.ru/
28.12.2017 16:03
Коллекция осень - зима 2018: брендовый ассортимент от Modoza
В холодное время года любая современная девушка мечтает об идеальной паре обуви, которая будет теплой, комфортной и, в то же время, органично дополнит образ. Интернет – магазин итальянской обуви Modoza поможет выполнить модные желания всех представительниц прекрасного пола
Авиакомпания «Россия»
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Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!
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Компьютерная гарнитура широко используется в самых разных ситуациях — начиная с рабочего общения и заканчивая командными компьютерными играми. Как выбрать гарнитуру, лучше всего подходящую для тех или иных задач? Давайте разберемся
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