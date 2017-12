Трамп объяснил, зачем он пишет в социальных сетях

Президент США Дональд Трамп заявил, что пишет в социальных сетях лишь для того, чтобы бороться с «фейковыми новостями»

В своем очередном посте в ​Twitter Трамп объяснил, что использует социальные сети не потому, что ему это нравится, а потому, что это «единственный способ бороться с очень нечестной и несправедливой «прессой», которую он назвал «Агентством фейковых новостей».

«Липовые и несуществующие источники сейчас используются чаще, чем когда-либо», — написал американский президент.

На протяжении этого года Трамп неоднократно обвинял американские СМИ в необъективности. Так, например, 11 декабря президент США заявил, что создатели «фейковых новостей» «окончательно вышли из-под контроля». Поводом стала публикация журналиста Washington Post, утверждавшего, что в городе Пенсакола Трамп выступал перед пустыми трибунами. Репортеру потом пришлось извиняться за публикацию смонтированной фотографии.

В особенности он часто негативно высказывается о телеканале CNN, который обвиняет в публикации «фейковых новостей» о нем. В последний раз он обвинил канал в плохом представлении США в мире, а также придумал для него «новый слоган»: «Наиболее заслуживающие доверия новости», который обыгрывает его собственный слоган «Наименее заслуживающие доверия новости» (Тhe Most Trusted Name in News и The Least Trusted Name in News).