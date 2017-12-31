Полицейские спасли американца от белки-воровки

Полицейским американского города Брокпорт штата Нью-Йорк под конец года поступил вызов - белка ворует печенье. На месте происшествия стражи порядка смогли увидеть, что такое «яростное сопротивление».

Как пишет в Facebook департамент местной полиции, зверек поедал печенье на кухне у брокпортца. «На место выехали двое офицеров, но их ожидал нетеплый прием», – заметили в департаменте.

В опубликованной 30 декабря записи говорится, что инцидент произошел днем ранее, а из приложенного видео следует, что белка сначала прыгнула на сотрудника полиции, а после попыталась убежать.

«В конечном итоге белка была поймана офицерами, а затем освобождена. Домовладелец был очень рад, что нежданный гость был выпровожен», – добавили в департаменте, пообещав и дальше заботиться о безопасности граждан.

Не только у американцев случаются встречи с агрессивными белками. Петербуржцы, например, предпочитают рассчитывать не на полицию, а на себя. 21 августа 2014 года на Елагином острове сын судьи Елисей Владимиров расстрелял белку с криком «тварь!». Молодой человек и его друзья уверяли, что зверек, которого кормили орешками, прокусил кроссовку и принял боевую позу, будто бы готовя новое нападение. Владимиров счел ниже своего достоинства отступить и уйти, так как оппонент, по его словам, мог напасть со спины. В феврале 2017 года президиум Санкт-Петербургского городского суда прекратил уголовное дело в отношении Владимирова, сочтя, что в его действиях не было жестокого обращения с животными.