Подозреваемый в подрыве «Перекрестка» рассказал о парике и часовом механизме

В Санкт-Петербурге прошла уличная проверка показаний Дмитрия Лукьяненко, подозреваемого в подрыве супермаркета «Перекресток». Он указал место сожжения улик и раскрыл особенности самодельного устройства.

Как стало известно «Фонтанке», днем 31 декабря подозреваемого привезли на площадь Калинина. Он указал автобусную остановку, которой пользовался при высадке, и дом Кондратьевского жилмассива – комплекса заброшенных зданий почти вековой давности. В доме Лукьяненко сообщил, что сжег зеленую куртку с капюшоном и черный парик, заказанный в Китае через интернет-магазин.

По данным «Фонтанки», из уличной проверки известно, что взрывное устройство было снабжено часовым механизмом с 20-минутной задержкой детонации.

Оставленные перед взрывом в качестве посланий флешки содержали также послесловие. Из него следовало, что автор планирует дальше взрывать школы и детсады.

Лукьяненко задержали 30 декабря. К нему привели флешки с негативной информацией о школе «Дэир», преподающей благосостояние. Видимо, подозреваемый не был успешным учеником, а свои неудачи связал с педагогами. Подрывом, по предварительным данным, Лукьяненко хотел донести до масс информацию о школе.

При взрыве устройства 27 декабря пострадали восемнадцать человек, половина находится в больницах.