Путин и Медведев встретят Новый год традиционно

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев планируют встретить наступающий 2018 год дома с родными. Об этом журналистам сообщили пресс-секретари первых лиц страны Дмитрий Песков и Наталья Тимакова.

«Глава государства традиционно Новый год встречает дома, традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей», – рассказал журналистам 31 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что для Путина Новый год – это семейный праздник, за исключением ситуаций, связанных с работой.

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова сообщила, что председатель правительства Дмитрий Медведев «будет встречать Новый год в Москве, в кругу семьи и друзей». Как сообщает агентство ТАСС, она не исключила, что в праздничные дни Медведев «покатается на лыжах в Сочи».