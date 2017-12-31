Рогозин вместе с таксой поздравил россиян с Новым годом

Вице-премьер Дмитрий Рогозин пожелал россиянам, чтобы в 2018 году их жизнь ободряюще виляла хвостом. Такое поздравление он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Дмитрий, Татьяна, Николас и Пончо Рогозины поздравляют вас, друзья, с наступающим Новым годом! Пусть жизнь в Новом, 2018 году вас не кусает, не гавкает на вас, а лишь только ободряюще хвостом виляет!» – написал чиновник 31 декабря.

Дмитрий, Татьяна, Николас и Пончо Рогозины поздравляют вас, друзья, с наступающим Новым Годом! Пусть жизнь в Новом 2018 году вас не кусает, не гавкает на вас, а лишь только ободряюще хвостом виляет! pic.twitter.com/OQWZrcGqxA — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 31 декабря 2017 г.

На опубликованной фотографии он держит в руках таксу Николаса. Собака прославилась тем, что стала участницей эксперимента по погружению животных в кислородосодержащую жидкость. Технологию, позволяющую «дышать водой», 21 декабря Рогозин продемонстрировал сербскому президенту Александру Вучичу.

Таксу Николаса опустили вниз головой в резервуар с насыщенным жидким кислородом препаратом, животное сопротивлялось, открывало пасть, но через несколько минут было вынуждено начать дышать жидкостью. После того как собаку вытащили из сосуда, она конвульсивно избавилась от жидкости и вновь начала дышать обычным путём.

Эксперимент вызвал неоднозначную реакцию: в адрес вице-премьера поступили обвинения в жестоком обращении с животными. В ответ он заявил, что все животные, участвовавшие в опытах с жидкостным дыханием, живы и здоровы. Позже стало известно, что вице-премьер забрал таксу к себе домой.