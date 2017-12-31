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31.12.2017 13:50

Минфин скрыл информацию о зарплатах министров

Сведения о зарплатах министров правительства России за 2016 год убрали с сайта Минфина после публикации данных в СМИ.

Как сообщает РБК, информацию удалили 28 декабря. Минфин никак не прокомментировал исчезновение данных.

Сведения о зарплатах высших лиц федеральных органов власти опубликовали 27 декабря на сайте Минфина. Ранее доходы министров правительства России не раскрывались. 

Оказалось, что в 2016 году больше всех получал министр финансов Антон Силуанов. Его месячный заработок составил 1,73 млн руб


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