Японские СМИ описали четыре сценария войны на Корейском полуострове‍

Правительство Японии изучает перспективы полномасштабного военного конфликта на Корейском полуострове, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Киодо». По его информации, японские власти рассматривают четыре варианта начала войны. В Совете национальной безопасности Японии допускают, в частности, что война может начаться со вторжения сил Южной Кореи в КНДР; с ракетного удара Северной Кореи по Японии; со столкновения сил севера и юга, а также с упреждающего удара США по КНДР.

Предположительно, в случае начала военных действий Япония сможет задействовать механизм коллективной безопасности и получить поддержку США. Как уточняет «Киодо», на заседании японского Совета нацбезопасности 21 декабря было решено начать обсуждение возможного числа американских военных, которых перебросят на территорию Японии в качестве резерва на случай войны.

Ранее японское правительство приняло решение о размещении наземной системы Aegis Ashore в целях защиты своей территории и граждан от угрозы баллистических ракет Северной Кореи. В посольстве Японии в Москве «Ъ» заверили, что система не направлена против России, однако замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов отметил, что «эта система будет интегрирована в азиатский сегмент ПРО США».