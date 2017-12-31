Telegram заблокировал иранский канал с миллионом подписчиков после жалобы министра на призывы к насилию

Мессенджер Telegram заблокировал канал amadnews, который использовался протестующими в Иране. Об этом сообщил основатель компании Павел Дуров.

По его словам, канал был закрыт за нарушение правил, запрещающих призывы к насилию, — в канале были опубликованы советы по использованию «коктейлей Молотова» против полиции. Также были заблокированы существовавшие на момент нарушения «зеркала» канала; новые «зеркала», по словам Дурова, блокироваться не будут.

Судя по копии из кэша "Гугла", сделанной 30 декабря, у канала было более 1,4 миллиона подписчиков.

Канал был заблокирован после того, как к Дурову публично обратился в твиттере министр коммуникаций Ирана Азари Джахроми. Министр написал про некий канал с призывами к использованию «коктейлей Молотова» и вооруженному восстанию и потребовал «остановить подобные призывы через телеграм».

В ответ на критику этого решения, в том числе со стороны бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена, Дуров написал, что мессенджер блокирует каналы только за нарушения «очень простых правил пользования — никаких публичных призывов к насилию, никакого порно и никакого нарушения авторских прав». «Тысячи оппозиционных каналов процветают в телеграме, и нам все равно, что местные политики об этом говорят», — сказал он.

Телеграм пользуется большой популярностью в Иране, где заблокированы основные западные соцсети. По имеющимся данным, им пользуются около 40 миллионов человек, то есть примерно половина населения страны. В июне 2016 года на мессенджер приходилось 40% всего интернет-трафика в Иране.