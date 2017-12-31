В Калининском районе королева танцпола рассорила ухажеров до стрельбы

Огнестрельным ранением закончился поединок двух молодых людей, добивавшихся внимания девушки в одном из баров Калининского района Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 30 декабря 19-летняя петербурженка отдыхала в «Громов баре» на Гражданском проспекте, 119. С ней познакомился молодой человек, о себе он рассказал, что занимается ремонтом квартир. Через некоторое время на танцполе обозначился его соперник, жаждущий потанцевать с девушкой.

Ухажёр-ремонтник решил избавиться от конкурента, выстрелив ему в живот из травматического пистолета. После чего поспешил покинуть бар в гордом одиночестве.