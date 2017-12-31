Затаившийся в самолете воробей сорвал рейс в США

Самолет американской авиакомпании Delta Air Lines был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт из-за обнаруженного в кабине пилота воробья. Об этом сообщает телеканал FOX5.

Птицу на борту авиалайнера, который должен был вылететь из Детройта в Атланту, заметили еще в аэропорту. Однако членам экипажа не удалось ее найти и поймать. В результате было решено поднять судно в воздух, однако спустя некоторое время воробья снова обнаружили в кабине пилота, и капитан принял решение вернуться в Детройт, чтобы не подвергать пассажиров риску.

Уже в аэропорту, после того как из самолета высадили всех пассажиров, птицу все-таки поймали и отпустили на волю.

Ранее в декабре самолет, направлявшийся из Лос-Анджелеса в Токио, развернули в воздухе из-за лишнего человека на борту. Работники авиакомпании All Nippon Airways обнаружили незарегистрированного пассажира на одном из мест экономкласса только спустя четыре часа с момента вылета. Выяснилось, что мужчина ошибся рейсом. Пилот решил вернуться в Лос-Анджелес и высадить его.