Новогодняя ночь танкистов ЗВО будет дольше на 1,5 часа

У военнослужащих танкового объединения Западного военного округа в праздники изменится распорядок дня. Как сообщает 31 декабря пресс-служба округа, изменения коснутся тех, кто служит в танковых частях, дислоцированных в Московской, Нижегородской, Смоленской и Ивановской областях.

По данным пресс-службы ЗВО, новогодний вечер завершится для военнослужащих в час ночи, подъём 1 января запланирован на полтора часа позже обычного – в семь часов тридцать минут утра. В остальные выходные дни отбой сдвигается на полчаса и назначен на одиннадцать часов вечера, подъем остается по-прежнему в шесть утра.

«Ежедневно военнослужащие будут участвовать в спортивных соревнованиях, посещать музеи, театры и выставочные площадки. Родители смогут в любой день посетить своих сыновей», – говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

Стандартный распорядок дня для служащих танковых частей начнёт действовать с 8 января.