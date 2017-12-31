Сотрудник петербургской подземки грозился взорвать метро

В ходе конфликта работник петербургского метро пообещал взорвать своего обидчика и саму подземку. Слова, брошенные в эмоциональном порыве, ему придётся объяснить полиции.

Как стало известно «Фонтанке», 26 декабря между сотрудниками метрополитена возникла ссора. В словесной перепалке заместитель начальника службы безопасности, отвечающий за второй участок станций «Рыбацкое – Обухово – Пролетарская», объявил своему оппоненту, что взорвёт его и метро.

Несколько дней понадобилось старшему инспектору, чтобы обдумать услышанное. В ночь на 31 декабря он передал слова о взрыве в службу «112». Теперь степень серьёзности своей угрозы заместитель начальника службы безопасности объяснит полиции.

30 декабря в Пулково пассажира рейса на Баку высадили из самолёта из-за шутки о бомбе.