Новый год ВМедА начнет со 100-летия ветерана медицинской службы

Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова отпразднует 100-летие ветерана Великой Отечественной войны, ветерана медицинской службы Военно-морского флота, полковника медицинской службы в отставке Анатолия Матвеевича Аверкиева. Как сообщает 31 декабря пресс-служба вуза, бокалы за здоровье коллеги врачи будут поднимать несколько раз.

«За здоровье Анатолия Матвеевича непременно будут тосты в столетний юбилей ветерана. А 17 января в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова состоится торжественное чествование юбиляра», – сообщают в вузе.

Родился Анатолий Аверкиев 1 января 1917 года в Архангельской области. Там же окончил медицинский институт. С практикой военной медицины столкнулся, когда в архангельские клиники стали поступать первые раненые с советско-финского фронта. В июне 1941 года Аверкиева призвали в армию и направили на Ленинградский фронт в качестве врача морского артиллерийского дивизиона. В Ленинграде он провел все дни блокады, был дважды ранен. После победы Аверкиев получил специализацию в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, там же и остался работать – с 1960 года становится начальником курса факультета подготовки врачей для Военно-морского флота Военно-медицинской академии. Среди воспитанников Аверкиева – три начальника медицинской службы флотов, профессора, более двадцати заслуженных врачей Российской Федерации.