В аварии с нарушившей ПДД маршруткой пострадал ребенок

Девочка получила травмы, выходя из автобуса на проспекте Обуховской Обороны. Об этом стало известно 31 декабря.

Напомним, об аварии с участием маршрутки и кроссовера «Фонтанка» сообщала накануне: водитель остановил автобус в неположенном месте, водитель иномарки не смог вовремя среагировать и врезался в неожиданное препятствие.

По уточненной информации, в момент наезда из «ПАЗа» выходили женщина с ребенком. Теперь 6-летняя пассажирка маршрутки в больнице.

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