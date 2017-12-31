Больной девочке в Крыму после письма Путину подарили лабрадора Варвару

Семилетней девочке Наде из Ялты, которая страдает детским аутизмом, после письма ее мамы президенту России Владимиру Путину крымские власти передали щенка породы лабрадор. Об этом сообщают РИА Новости.

Мама девочки написала главе государства просьбу подарить собаку, потому что у семьи нет денег ее купить. О письме узнал губернатор Крыма Сергей Аксенов, который и дал распоряжение исполнить желание.

Подарок вручил помощник главы республики Юрий Абисов. На шею щенку предварительно повязали красный бант. Собаке дали кличку Варвара.

В ноябре шведские ученые установили, что наличие в доме собаки снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.