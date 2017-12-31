В Москве задержали подозреваемого в стрельбе близ Красной площади

Еще
22:14 31.12.2017
Пришлите свою новость!
22:12
«Площадь Восстания-2» проверили 40 минут
21:53
«Площадь Восстания-2» закрыта, «Международную» продолжают проверять
20:50
Один из коней Клодта в Петербурге стал киришским
20:07
Новый год Петербург встретит огнем Ростральных колонн
19:34
На «Международной» проверяют бесхозный предмет
18:49
Полторы тысячи квадратов складов в Подольске тушат пожарные
18:22
Под возгласы «Раз, два, три!!!» в Южно-Сахалинске сгорела главная елка
17:59
Из-за протестов в стране меджлис Ирана начнет новый год с экстренного заседания
17:32
«Проспект Большевиков» открыли после проверки
17:24
Обвиняемый в подрыве «Перекрестка» арестован
16:55
Ученые нашли способ, как похудеть без диет и спорта
16:39
Взрыв в «Перекрестке» признали терактом
16:36
В Эспоо построили самое высокое в Финляндии здание
16:29
На «Проспекте Большевиков» проверяют бесхозный предмет
16:16
Полицейские спасли американца от белки-воровки
15:58
«Лиговский проспект» проверяли меньше часа
15:55
Путин повысил зарплату Бастрыкину и Чайке
15:42
Владимир Путин: Пришло время сказать, простить, признаться
15:28
В Берлине определили места, где женщинам будет безопасно в новогоднюю ночь
15:16
«Лиговский проспект» закрыли на проверку
15:15
В Ленобласти рыжий корги Ральф чудом вернулся к хозяйке после ДТП с лосями
14:53
Трамп объяснил, зачем он пишет в социальных сетях
14:38
В Финляндии закрылась скандальная антимигрантская газета MV-lehti
14:30
Подозреваемый в подрыве «Перекрестка» рассказал о парике и часовом механизме
14:27
Путин и Медведев встретят Новый год традиционно
14:14
Петербуржцы тоже сделали елку из автомобилей
13:56
Рогозин вместе с таксой поздравил россиян с Новым годом
13:50
Минфин скрыл информацию о зарплатах министров
13:32
Японские СМИ описали четыре сценария войны на Корейском полуострове‍
13:31
Новогоднее гадание «Фонтанки»: каким будет ваш 2018 год
13:13
Трех человек расстреляли из автомата в кубанском кафе
13:03
Умер актёр «Адмирала» и «Детей Арбата» Виктор Шаврин
12:59
Telegram заблокировал иранский канал с миллионом подписчиков после жалобы министра на призывы к насилию
12:45
Затаившийся в самолете воробей сорвал рейс в США
12:35
В Калининском районе королева танцпола рассорила ухажеров до стрельбы
12:28
"Бомба" в "Макдоналдсе" под Петербургом была начинена поражающими элементами
12:12
Восточную Финляндию завалило снегом: тысячи домов без света, поезда встали
11:55
Новогодняя ночь танкистов ЗВО будет дольше на 1,5 часа
11:44
Новый год ВМедА начнет со 100-летия ветерана медицинской службы
11:33
Трамп заявил об освобождении коалицией 100% территории ИГ
11:33
Сотрудник петербургской подземки грозился взорвать метро
11:22
В аварии с нарушившей ПДД маршруткой пострадал ребенок
11:11
Тосненский танцор стал победителем проекта "Танцы"
10:56
Больной девочке в Крыму после письма Путину подарили лабрадора Варвару
10:37
Неуступчивые водители встретились «рогами»
10:19
В Москве задержали подозреваемого в стрельбе близ Красной площади
10:00
Дежурные поликлиники и травмпункты Петербурга 31 декабря
01:39
Новогодняя ночь на Дворцовой пройдет под советские песни и фильмы
00:06
«Единая Россия» удалила видео про девочку, попросившую Деда Мороза сделать Путина президентом в 2018 году
30/12
Ленэнерго: Отсутствие электричества в Купчино не связано с нами
30/12
Неизвестный открыл стрельбу недалеко от Красной площади
30/12
«Ломоносовская» открыта для пассажиров
30/12
Пассажир рейса в Баку заявил о бомбе в Пулково
30/12
Подозреваемый во взрыве в «Перекрестке»: Чтобы люди узнали о «секте экстрасенсов»
30/12
Два маленьких пешехода и водитель пострадали в ДТП в Петербурге
30/12
«Ломоносовскую» закрыли на проверку
30/12
Пассажиры самолета, вынужденно севшего в Челябинске, вылетели в Петербург
30/12
Ленэнерго: Электроснабжение в Купчино восстановлено
30/12
Купчинский квартал остался без электричества
30/12
Скончался художник «Лицедеев» Борис Петрушанский
30/12
Чтобы зарегистрироваться кандидатом в президенты, Собчак потратила почти 4 миллиона рублей
30/12
Спикер ЗакСа потребовал остановить стройку «Кингдома» на Петроградской
30/12
Подозреваемый в подрыве «Перекрестка» дал признательные показания
30/12
Выписана из больницы первая пострадавшая при взрыве в «Перекрёстке»
30/12
Митрополит Иларион: Исаакиевский собор должен стать собственностью РПЦ, повода для дискуссии нет
30/12
Пьяный паникер с гранатой задержан на Народного Ополчения
30/12
ФСБ: Задержан исполнитель и организатор взрыва в «Перекрёстке»
30/12
Раненный в спину амурский полицейский задержал агрессивного скандалиста
30/12
Тосно обезвожено аварией
30/12
В Выборгском районе прохожий принял сотрудников «Здоровой России» за преступников
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
31.12.2017 10:19

В Москве задержали подозреваемого в стрельбе близ Красной площади

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Ранее стало известно, что два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой на Никольской улице недалеко от Красной площади. Источник в ведомстве рассказал РИА Новости, что мужчина несколько раз выстрелил в голову молодому человеку.

"В воскресенье 5:40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на улице Никольской", — говорится в сводке МВД.

"В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи", — добавили в ведомстве.

Ранее, по информации собеседника агентства, предполагалось, что причиной конфликта могла быть ревность. По словам источника, стрелявший мужчина "не поделил" что-то с молодым человеком, который пришел в бар с девушкой.

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20

Провести время с детьми – бесценно

Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04

«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии

С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00

Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской

Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Полторы тысячи квадратов складов в Подольске тушат пожарные
Под возгласы «Раз, два, три!!!» в Южно-Сахалинске сгорела главная елка
Из-за протестов в стране меджлис Ирана начнет новый год с экстренного заседания
Обвиняемый в подрыве «Перекрестка» арестован
Взрыв в «Перекрестке» признали терактом
Подозреваемый в подрыве «Перекрестка» рассказал о парике и часовом механизме
Трех человек расстреляли из автомата в кубанском кафе
Затаившийся в самолете воробей сорвал рейс в США
В Калининском районе королева танцпола рассорила ухажеров до стрельбы
Восточную Финляндию завалило снегом: тысячи домов без света, поезда встали
Задержанному за взрыв не нравились семинары о тайной власти
Путин был прав
Обидчик школьного водителя арестован за неверность
Первая реакция на взрыв в Петербурге
Предновогодний теракт Петербургу не нужен
Что известно о взрыве в «Перекрестке»
Немного полиции в горячей любви
Родительская забота опередила ЦРУ
Дети смотрели, как режут их водителя
Деньги «Усть-Луги» ищут в австрийских «прачечных»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Под возгласы «Раз, два, три!!!» в Южно-Сахалинске сгорела главная елка

Скриншот youtube.com/greatiptv greatiptv

Владимир Путин: Пришло время сказать, простить, признаться

pixabay

Новогоднее гадание «Фонтанки»: каким будет ваш 2018 год

Новости компаний
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
https://pixabay.com
12.12.2017 17:50
Виртуальная комната — помощник в создании безбарьерной квартиры для инвалидов
Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
11.12.2017 12:09
Аэрофлот признан лидирующим авиационным брендом в мире
11 декабря 2017 года, Москва. – Аэрофлот получил международную премию World Travel Awards 2017 в самой престижной категории – «Лидирующий авиационный бренд мира». Награда в этой номинации вручалась впервые и сразу была присуждена ведущему российскому авиаперевозчику
ЖК Stockholm/Setl City
08.12.2017 20:00
ЖК премиум-класса Stockholm стал лауреатом конкурса «КАИССА»
Элитный жилой комплекс Stockholm, который Setl City возводит на берегу Большой Невки, стал победителем XXIII межрегионального конкурса в сфере недвижимости «КАИССА-2017». Проект Setl City опередил всех конкурентов в номинации «Лучший объект премиум-класса». Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге 7 декабря
ЖК "Лондон Парк"/Компания Л1
08.12.2017 19:11
В ЖК «Лондон Парк» полностью снят арест квартир, принадлежащих дольщикам
8 декабря 2017 года Федеральной службой судебных приставов снят арест квартир, принадлежащих дольщикам ЖК «Лондон Парк», наложенный 14 июля 2017 года на квартиры в 1 и 2 корпусах
https://pixabay.com
06.12.2017 13:15
Инклюзивное образование сегодня: реалии и перспективы
С сентября 2016 года в стране действует государственный стандарт начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Совместное обучение детей с инвалидностью и без реализовано уже в 115 школах в 24 регионах
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.