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31.12.2017 00:06

«Единая Россия» удалила видео про девочку, попросившую Деда Мороза сделать Путина президентом в 2018 году

Партия «Единая Россия» удалила со своего канала на ютьюбе ролик, в котором девочка показывает на выступающего по телевизору Владимира Путина и просит Деда Мороза сделать его президентом России. Об этом сообщает РБК.

Видео было опубликовано в аккаунте «Единой России» 28 декабря. По сюжету девочка и Дед Мороз сидят перед телевизором, на экране Владимир Путин объявляет о решении участвовать в президентских выборах в 2018 году. «А можешь сделать так, чтобы он стал президентом? Ведь в городе у нас так хорошо стало», — говорит девочка. «Знаешь, сколько я таких просьб получаю?» — отвечает Дед Мороз.

В пресс-службе «Единой России» заявили, что ролик был удален «в интересах чистоты избирательной кампании», хотя партия не видела в нем нарушений. «Нам посоветовали это сделать коллеги из Центризбиркома, поскольку допускали его неверное толкование и публичные спекуляции на этой почве. И они, конечно же, случились», — сказано в заявлении «Единой России», поступившем в РБК.

Разъяснение ЦИК о том, что «ролик не является агитационным, но может трактоваться по-разному, было получено вечером 29 декабря», сообщил РБК источник в партии.

Глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Борисов заявил, что ролик будет изменен. По его словам, через некоторое время его опубликуют снова, но «какие-то вещи там будут более конкретными и понятными».

29 декабря на сайте Ксении Собчак «Кандидат против всех» было опубликовано заявление юристов ее предвыборного штаба о том, что ролик «Единой России» нарушает законы, запрещающие привлекать к предвыборной агитации несовершеннолетних. Юристы штаба Собчак обратились в прокуратуру по поводу видео.

Удаленный ролик с девочкой и Дедом Морозом стал продолжением похожего видео, снятого с теми же героями в прошлом году. В предыдущем ролике девочка просила Деда Мороза построить детские площадки и отремонтировать дом культуры. Сейчас он тоже удален из канала »«Единой России» на ютьюбе.

Следующие президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года.


Источник: "Медуза"


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